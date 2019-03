Halsema tegen moskeebezoekers: Wij zijn met u

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft bezoekers van de moskee Al Kabir op het hart gedrukt dat de gemeente en de politie er voor hen zijn na de aanslagen in Nieuw-Zeeland. „Ik wil heel graag dat u weet, en dat zeg ik namens de gemeente Amsterdam en de politie: Wij zijn met u”, zei ze tegen de aanwezigen, zo is te zien op beelden van de lokale tv-zender AT5.

„Wij zorgen voor u. Er is politie op straat, er wordt extra opgelet. Wij denken aan u en zijn solidair met u.” De burgemeester was aanwezig bij het middaggebed in de moskee aan de Weesperzijde.

De burgemeester vertelde dat ze meteen aan de Amsterdamse moslimgemeenschap moest denken toen ze hoorde over de „gruwelijke” aanslag in moskeeën in Christchurch. „Omdat ik weet dat dit u bang zal maken en grote zorgen zal geven. Ook zorgen dat het hier zal gebeuren.”

De gemeente heeft zichtbare en onzichtbare maatregelen aangekondigd in de stad, volgens Halsema op basis van „gevoelens in de samenleving en niet op basis van een concrete dreiging”.