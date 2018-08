Halsema sluit schoonmaakbedrijf na schoten

Burgemeester Femke Halsema van de gemeente Amsterdam heeft een schoonmaakbedrijf gesloten dat in de nacht van maandag op dinsdag „tientallen keren” is beschoten met een vuurwapen. Ook werd er een handgranaat aangetroffen, achter het bedrijf aan de Johan Huizingalaan (Slotervaart).

„De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde”, meldde de gemeente Amsterdam. De sluiting is voor onbepaalde tijd.

Ook bij een pand in de Jan Evertsenstraat was dinsdagmorgen vroeg een explosief gevonden. Die straat en de Johan Huizingalaan liggen ver uiteen. De politie onderzoekt of er verband bestaat tussen beide zaken.