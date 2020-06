Halsema: protest in Zuidoost toont dat er lessen zijn geleerd

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zegt over de goed verlopen demonstratie tegen racisme in Amsterdam-Zuidoost dat ze hoopt dat hiermee is getoond dat er lessen zijn geleerd van het vorige protest op de Dam. „Waarbij niet is uitgesloten dat het nog eens mis kan gaan”, zei ze in een spoeddebat met de gemeenteraad.

De betoging trok woensdag zeker 11.000 mensen, vertelde de burgemeester. Volgens Halsema heeft iedereen zich aan de coronaregels gehouden.

„Als burgemeester in deze stad neem je elke dag hele grote, kwetsbare beslissingen. En dat doe je in een split second”, zei Halsema. „In coronatijd luistert dat extra nauw. Daar ben ik mij zeer, maar dan ook zeer van bewust. En dan is het echt erg dat de eerste grote demonstratie in Nederland die voor heel veel mensen emotioneel veel betekent, anderhalve week overschaduwd is geweest door de aanhoudende maar terechte discussie over de inschattingsfouten die zijn gemaakt over de opkomst.”