Halsema overleeft debat over demonstratie op de Dam

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft woensdag het spoeddebat over de demonstratie op de Dam zoals verwacht overleefd. Ze kreeg een urenlang vragenvuur voor de kiezen, maar den motie van wantrouwen die werd ingediend door de VVD en steun kreeg van Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen behaalde geen meerderheid.

Halsema gaf toe dat er een „grote inschattingsfout” is gemaakt over de opkomst bij het protest. „Ik ben ten volle verantwoordelijk en betreur het dat dit heeft kunnen gebeuren.”

De partijen vroegen opheldering over hoe het toch kan dat er zoveel meer mensen dan verwacht op de antiracismedemonstratie waren afgekomen en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Volgens de burgemeester is bij de inschatting onder meer niet goed gekeken naar de rol van Snapchat en influencers om betogers te trekken naar de Dam. Ook waren er veel mensen op de been in de stad omdat de terrassen die dag weer open waren.

Ondanks de vele kritiek die ze over zich heeft gekregen, vindt de burgemeester dat ze nog altijd de juiste beslissing heeft genomen gezien het risico op escalatie als ze het protest zou beëindigen. Wel erkende ze dat „de gemeente eigen communicatiemiddelen had kunnen inzetten om mensen te bewegen weg te gaan. Dat is niet gebeurd en dat spijt me, dit is een les voor de toekomst”, aldus Halsema.

Haar woorden waren voor de indieners van de motie van wantrouwen niet voldoende. Ze eisten excuses en volgens VVD-fractievoorzitter Marianne Poot zijn er te veel fouten gemaakt. Fractieleider Annabel Nanninga van Forum voor Democratie noemde het optreden van Halsema „ontluisterend en een burgemeester onwaardig”. Uiteindelijk stemden negen van de 44 aanwezige raadsleden voor de motie.

De burgemeester sprak haar ongenoegen uit over het feit dat de motie al was aangekondigd voordat ze tekst en uitleg had kunnen geven over het verloop. Ze had de coalitiepartijen, die eveneens kritische vragen stelden, achter zich.

De driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie (OM) had samen met de organisatie gerekend op zo’n 250 tot 300 betogers, maar dat werden er vermoedelijk meer dan 10.000. Het lukte daardoor niet om voldoende afstand te houden volgens de coronaregels. De demonstratie van woensdag in Zuidoost verliep wel goed en Halsema zei dat ze hoopte dat hiermee is aangetoond dat er lessen zijn geleerd.

De burgemeester kondigde twee externe onafhankelijke onderzoeken aan. De inspectie Justitie en Veiligheid kijkt naar de wijze van vergaren van informatie door politie en het tweede onderzoek richt zich op de wijze waarop besluitvorming onder Halsema’s leiding tot stand is gekomen.