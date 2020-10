Halsema: op zoek naar nieuwe manieren om samen te zijn

Nu het ernaar uitziet dat we voorlopig nog niet af zijn van het coronavirus, moet worden gekeken naar nieuwe manieren om samen te kunnen zijn. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Volgens haar is het belangrijk te kijken naar het vormgeven van leven met corona.

„Hoe gaan we in deze nieuwe tijd onze familiebanden en vriendschappen vormgeven, het vinden van nieuwe vrienden en nieuwe geliefdes”, vraagt Halsema zich af. „Hoe kunnen we afscheid nemen van een collega of van een dierbare? Hoe kunnen we samen lachen en ook elkaar troosten? Hoe kunnen we feest vieren en samen rouwen? Hoe zorgen we dat de jeugd en studenten toch vrijheid voelen en ook verantwoordelijkheid kunnen nemen? Hoe laten we niemand eenzaam achter? En hoe zorgen we dat we genoeg blijven bewegen?”

De burgemeester zegt dat er nieuwe manieren nodig zijn om samen te kunnen zijn: thuis, met collega’s en met vrienden in vrije tijd. „Amsterdam is bekend om haar innovatieve karakter wereldwijd. Nu is het moment om voorbij de aarzeling een stap te zetten en samen uit te vinden hoe we goed voor elkaar en voor onze stad zorgen in de komende tijd waarin we met corona en met elkaar samen leven in de stad.” Halsema vindt dat het nodig is nieuwe vormen te vinden voor het inrichten van omgevingen, voor het vormgeven van gezamenlijke activiteiten en voor nieuwe structuren van interactie.