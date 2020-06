Halsema: ook rol voor influencers en Snapchat bij opkomst demo

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat er verschillende redenen waren dat er niet op een toeloop van mogelijk rond de 10.000 demonstranten of meer op de Dam was gerekend.

Zo had de politie weinig zicht op berichten die rondgingen op Snapchat, van mensen die van plan waren aan de betoging deel te nemen. „Steunbetuigingen van influencers zijn niet geïnterpreteerd als bedoeling om naar de Dam te komen.” Ook was er veel spontane toeloop omdat het de eerste dag was dat de terrassen weer opengingen.

Halsema erkent dat er een grote inschattingsfout is gemaakt bij de antiracismedemonstratie op de Dam van vorige week maandag. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie in de driehoek gingen af op het aantal aanmeldingen op Facebook.

Volgens haar was de opkomst in andere Europese landen veel beperkter en was Amsterdam de eerste in een reeks waarbij de protesten steeds massaler werden.

Halsema zegt dat de verklaringen die er zijn gevonden ontoereikend zijn om de inschattingsfout te kunnen duiden. „Ik beschouw onderzoek als noodzaak om te leren hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

De beslissing om niet in te grijpen, beschouwt de burgemeester gezien de omstandigheden nog altijd als de juiste, zei ze in het debat.