Halsema noemt motie van wantrouwen geen verrassing

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt de motie van wantrouwen die tegen haar is ingediend „geen verrassing”. Dat zei ze tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad over haar handelen tijdens de demonstratie tegen racisme op 1 juni op de Dam. De stemming staat gepland voor iets na 23.00 uur.

Halsema richtte zich tot de indieners van de motie met de woorden: „Mocht de stemverhouding zo zijn dat ik niet vertrek en er morgen ook ben, dan ben ik úw burgemeester”.

De motie is ingediend door oppositiepartijen VVD, Forum voor Democratie en Partij van de Ouderen. Ze vinden dat Halsema te veel fouten heeft gemaakt bij haar optreden tijdens de demonstratie. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de motie geen meerderheid in de raad en kan Halsema aanblijven.

Op de vraag over hoe ze de komende tijd het contact weer kan herstellen met de mensen in de stad die boos zijn over haar optreden, zei Halsema: „Het burgemeesterschap vergt een permanente inspanning”. Ze zei zich ervan bewust te zijn dat ze de komende tijd „een aantal stappen extra en sneller” zal moeten zetten dan ze tot nu toe al deed.