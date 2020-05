Halsema: laten herleven internationaal toerisme is riskant

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema waarschuwt ervoor dat het terughalen van buitenlandse toeristen naar de stad riskant is. „Dat kan betekenen dat we nieuwe economische schade in het najaar gaan oplopen, doordat een aantal openstellingen niet verantwoord bleek”, zei ze tegen de gemeenteraad. De burgemeester roept op tot grote voorzichtigheid om te voorkomen dat Amsterdam later alsnog een brandhaard wordt van coronabesmettingen.

Halsema zei de wens om het internationale toerisme te laten herleven te begrijpen. Volgens haar wachten de 55.000 hotelbedden in de stad weer op bezetting. Maar ze vroeg terughoudend te zijn in het stimuleren van regionaal, nationaal en internationaal verkeer, aangezien het virus nog niet is verdwenen.

Nu de coronamaatregelen iets worden versoepeld, blijft het volgens de burgemeester belangrijk voorzichtig gebruik te blijven maken van de openbare ruimte.