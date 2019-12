Halsema kijkt naar zaak uitzetten Amsterdammer

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft contact met de staatssecretaris en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de Amsterdamse Daniël Buter die mogelijk wordt uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Ze zei op vragen van GroenLinks in de gemeenteraad dat ze gaat kijken wat de mogelijkheden zijn om de uitzetting te voorkomen.

Diverse media berichtten over de 19-jarige Buter, die in de problemen kwam toen hij een aanvraag deed bij de gemeente voor een paspoort en bleek dat hij niet de Nederlandse nationaliteit had. De gemeente deed hiervan melding bij de IND, schrijft Het Parool. Toen Buter niet kwam opdagen bij een afspraak met deze dienst, is hij opgepakt en vastgezet. Volgens de krant heeft Buter, geboren en getogen in Amsterdam, geen enkele binding met het land waar zijn ouders vandaan komen.

Halsema zei „met afschuw” te hebben gelezen over de zaak. „Ik ben het ermee eens dat hij niet thuishoort in detentie. Het is een Amsterdamse jongen die zou moeten studeren.”