Halsema: ik ben ten volle verantwoordelijk

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam neemt de volle verantwoordelijkheid voor alle beslissingen rond de betoging op de Dam. Ze zei dat tijdens het raadsdebat over de antiracisme-demonstratie, vorige week maandag. „Ik ben ten volle verantwoordelijk en betreur het dat dit heeft kunnen gebeuren”, aldus Halsema in een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad. „De vragen die dit oproept ten aanzien van de driehoek en mij in het bijzonder zijn terecht.”

Halsema benadrukte opnieuw dat de beelden van de vele actievoerders op de Dam pijnlijk waren om te zien. „Voor de mensen die de afgelopen maanden ziek zijn geweest en naasten hebben verloren, voor de mensen in de zorg die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt, voor ondernemers die ploeteren om het hoofd boven water te houden, voor degene die hun ouders in een verpleeghuis niet hebben kunnen bezoeken, voor de politie en handhavers die op de 1,5 meter moeten letten. En voor ieder ander die de afgelopen maanden opofferingen heeft gebracht vanwege het coronavirus.”

Volgens de burgemeester zijn er tot nu toe nog geen besmettingen geconstateerd naar aanleiding van het protest. Ze roept iedereen met klachten op zich te laten testen.