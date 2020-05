Halsema: HaCarmel lijkt symbool van antisemitische acties

Het heeft er de schijn van dat het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam het symbool is van anti-Joodse en antisemitische acties. Dat zei burgemeester Femke Halsema tegen de gemeenteraad in een spoeddebat over een aantal incidenten bij het restaurant aan de Amstelveenseweg. „Dat is buitengewoon zorgelijk en onverdraaglijk.”

De vernielingen en bekladdingen van de eetgelegenheid leiden volgens Halsema tot grote zorgen bij de eigenaar. „Natuurlijk om emotionele redenen, om redenen van veiligheid maar ook om redenen van het voortbestaan van zijn restaurant.”

De burgemeester kondigde vorige week extra veiligheidsmaatregelen aan bij HaCarmel en benadrukte in de raad dat ze te allen tijde beschikbaar is voor de eigenaar.

Halsema zei verder dat er geregeld contact is met onder anderen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de ontwikkelingen van antisemitisme in de hoofdstad. „Wij doen er alles aan om het te voorkomen en daar waar het plaatsvindt treden we onmiddellijk op.”