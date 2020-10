Halsema: Geen link tussen Hillsongkerk en homogeweld, CU wil excuses

Er zijn geen aanwijzingen dat er „op enige wijze” een verband is tussen recent geweld tegen homo’s en de Hillsongkerk in Amsterdam. Ook is niet gebleken dat de kerk homogenezing propageert.

Dat antwoordt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam maandag in antwoord op vragen van de CU-fractie in de hoofdstad.

Recent waren christelijke partijen ontstemd over uitspraken van Halsema over de Hillsongkerk, tijdens een raadsdebat over homogeweld. „Als er signalen zijn dat gemeenschappen homogenezing prediken of aanbieden, dan treden we daarmee in contact om te laten weten dat we daar niet van gediend zijn”, citeerde Het Parool Halsema. „We geven netjes aan dat we geen bevoegdheden hebben, maar dat weerhoudt ons er niet van om een ernstig gesprek te voeren, bijvoorbeeld met de verhuurder van Hillsong.”

De burgemeester zegt maandag dat ze vorige week een „positief” gesprek had met vertegenwoordigers van de Hillsongkerk. „Zij benadrukten dat de Hillsongkerk al jaren geleden nadrukkelijk afstand heeft genomen van conversietherapie (homogenezingstherapie, red.). We spraken af dat de kerk in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de regenboogcommunity (homobeweging, red.) om eventuele zorgen daarover weg te nemen.”

De burgemeester zegt te hebben aangegeven dat de gemeente Amsterdam „geen aanwijzingen heeft dat er sprake is van conversietherapie binnen de kerk. Hoewel ik signalen uit de raad altijd serieus zal nemen, heb ik niet de indruk willen wekken hierover al op voorhand te willen oordelen.” In het raadsdebat over homogeweld stipte SP-raadlid Erik Flentge de kwestie-Hillsongkerk aan.



om de tweet te tonen en ververs dan de pagina. De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

CU-raadslid Don Ceder zal Halsema vragen om haar excuses aan te bieden aan de Hillsongkerk, zo meldde hij maandag op Twitter. „Het college erkent dat er geen sprake is conversietherapie. De schade voor de kerk is echter al geleden.”