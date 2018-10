Halsema gaat langs bij failliet Slotervaart

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is op bezoek geweest bij het Slotervaartziekenhuis. Ze heeft gesproken met mensen van het crisisteam, het personeel en liet zich informeren over de ontstane situatie nadat een dag eerder bekend was geworden dat het ziekenhuis failliet is.

De burgemeester zei te hopen dat er snel duidelijkheid komt, zowel voor patiënten als voor de medewerkers. „De zorgverzekeraar moet aan de bak”, zei ze. De gemeente leeft mee met personeel en patiënten.

Alle patiënten die het ziekenhuis voor vrijdag 15.00 uur moesten verlaten, zijn inmiddels overgeplaatst of naar huis.