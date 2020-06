Halsema en Grapperhaus bakkeleiden via app over demo op Dam

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam voelde zich maandagavond in de kou gezet door minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) over de antiracismedemonstratie op de Dam. Dat is te lezen in een conversatie via WhatsApp tussen de twee, die openbaar is gemaakt op verzoek van PVV-leider Geert Wilders.

Halsema informeerde Grapperhaus om 17.02 uur over de situatie op de Dam, waar veel meer mensen naar het protest tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten waren gekomen dan verwacht. In de berichten die later op de avond volgden, sprak de burgemeester haar onvrede uit over de reactie van de minister die de demonstratie „echt buiten de perken” noemde. Ook wees hij erop dat het aan Halsema was om samen met politie en de betoging te beletten of op te breken. „Het demonstratierecht is een grondrecht, maar er moet te allen tijde wel 1,5 meter afstand gehouden worden”, zei hij.

Daarop reageerde de burgemeester: „Je had ook gewoon de ingewikkeldheid van de situatie kunnen uitleggen ipv mij in de kou te zetten.” Later zei ze: „In stormen moeten we soms pal staan. En ik begrijp goed dat rechts Nederland een gouden kans ziet. Maar soms moet je ook voor je lokale bestuurders gaan staan. Zo’n demonstratie vindt nu eenmaal niet plaats in Wijk bij Duurstede.”

Halsema wilde eerder op de avond naar buiten brengen dat niet ingrijpen in de demonstratie een beslissing was geweest van de driehoek na ruggespraak met Grapperhaus, aangezien ze hem had geïnformeerd over de drukte op de Dam en dat er niet voldoende afstand werd gehouden. Daarop reageerde hij: „Er is geen ruggespraak geweest over de besluitvorming rondom deze demo, dat is ook geheel jullie afweging als driehoek. Maar zoals ik eerder zei, dat jullie nu besloten hebben om niet in deze demo te gaan handhaven op 1,5 meter begrijp ik gezien mogelijke escalatie. Ik blijf wel zorg hebben over mogelijke onrust of plundering.”

Op de demonstratie op de Dam kwamen zeker 5000 mensen af, veel meer dan de schatting van 250 tot 300 die vooraf was gedaan. Het was daardoor onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden, wat momenteel de regel is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Halsema kreeg veel kritiek over het besluit niet in te grijpen. Hiertoe werd besloten uit vrees was dat dit zou leiden tot escalatie, geweld, paniek en verdrukking. De burgemeester moet zich volgende week verantwoorden in een spoeddebat met de gemeenteraad.