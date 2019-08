Halsema: eensgezind tegen drugsmisdaad

„Het aanpakken van de drugseconomie en de misdaad waarmee deze gepaard gaat, vergt uithoudingsvermogen, gezamenlijke toewijding en langjarige inspanning.” Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam laat dat weten in een reactie op het onderzoek ‘De achterkant van Amsterdam’, dat Pieter Tops en Jan Tromp op haar verzoek hebben uitgevoerd.

„We herkennen de kritiek in het rapport op de gefragmenteerde en projectmatige inzet”, zegt Halsema. Het college geeft daarom grote prioriteit aan „eensgezind en vasthoudend optreden” in nauwe samenwerking met politie, Openbaar Ministerie, het Rijk, regionale partners en andere grote steden.

De burgemeester wijst erop dat het college in het voorjaar al extra geld heeft vrijgemaakt voor een allesomvattende aanpak van de drugsproblematiek, genaamd Amsterdams Programma Drugs. Dat programma, dat mede tot stand is gekomen op basis van het onderzoek van Tops en Tromp, wordt in oktober aan de gemeenteraad aangeboden.