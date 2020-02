Halsema bezorgd over zwijgcultuur jongeren met messen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maakt zich er grote zorgen over dat in haar stad steeds meer jongeren rondlopen met een mes. „Er lijkt haast sprake te zijn van een wapenwedloop.” Het probleem is volgens Halsema en de politie vooral lastig op te lossen vanwege de zwijgcultuur onder jongeren in kansarme wijken.

Zowel de gemeente als de politie kon maandag op een persbijeenkomst geen harde cijfers overleggen over het aantal jongeren met een wapen op zak. „Ondanks dat harde cijfers nog ontbreken, schrik ik enorm van de anekdotes die ik in de wijken hoor”, zegt de burgemeester. De gemeente is onder de naam ‘Amsterdam ontwapent’ een campagne begonnen tegen wapenbezit.

Halsema en de Amsterdamse politiechef Frank Paauw merken dat de aanpak wordt bemoeilijkt door een zwijgcultuur. Over het verlinken van anderen zegt hij: „Snitchen, doe je niet’, lijkt steeds vaker het motto.”

Volgens Paauw zien vooral jongerenwerkers en wijkagenten dat. „Als ik een jeugdwerker spreek en hem of haar vraag jongeren naar ons door te verwijzen, zijn ze steeds vaker huiverig om hun vertrouwensband met de jongeren op het spel te zetten.”

Halsema wees ook op de krapte bij politie en justitie. Ze vreest dat hierdoor veel zaken „op de plank blijven liggen” door de aanhoudende krapte bij de politie. „Dat is fnuikend voor het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat.” Halsema wil net als andere burgemeesters van grote steden dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor politie en het Openbaar Ministerie.

In 2019 zette de Amsterdamse politie meer in op het beveiligen van bedreigde personen. Dat ging ten koste van de inzet van agenten bij onder meer ordehandhaving tijdens evenementen. Ook waren politiebureaus minder vaak open en kon de recherche minder tijd besteden aan het oplossen van bijvoorbeeld winkeldiefstallen.