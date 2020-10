Halsema betuigt spijt na opmerkingen over Hillsongkerk

Burgemeester Halsema heeft donderdag spijt betuigd na haar recente uitlatingen over vermeende homogenezingspraktijken in de Hillsongkerk. Dat meldt het Parool.

In september waren christelijke partijen ontstemd over uitspraken van Halsema over de Hillsongkerk, tijdens een raadsdebat over homogeweld. „Als er signalen zijn dat gemeenschappen homogenezing prediken of aanbieden, dan treden we daarmee in contact om te laten weten dat we daar niet van gediend zijn”, zei Halsema. Ook de Hillsongkerk reageerde verontwaardigd en beklemtoonde zich niet in te laten met homogenezingspraktijken.

De burgemeester stelde volgens het Parool donderdagavond: „Ik heb met de pastor gesproken en gezegd dat het mij speet als ik gevoelens van gekwetstheid heb veroorzaakt.”

Begin deze maand stelde Halsema op vragen van de CU in Amsterdam al dat er geen aanwijzingen dat er „op enige wijze” een verband is tussen recent geweld tegen homo’s en de Hillsongkerk en dat ook is niet gebleken dat die kerk homogenezing propageert.

Het Amsterdamse SP-raadslid Erik Flentge bood donderdag ook excuus aan voor de manier waarop hij in het debat in september de Hillsongkerk in verband bracht met homo-intolerantie in Amsterdam, zo meldt het Parool.