Halsema: Amsterdam heeft de rest van het land hard nodig

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft haar nieuwjaarstoespraak aangegrepen om te pleiten voor meer geld voor zowel het onderwijs als de politie, om de "immateriële fundamenten van onze lokale samenleving" te verstevigen. Maar daarvoor is niet alleen meer geld nodig, maar ook meer samenwerking met de rest van Nederland: "Met het rijk, met andere gemeenten, met onze partners in de regio." Want de tekorten in het onderwijs en bij de politie zijn volgens Halsema "niet alleen Amsterdamse problemen, het zijn Nederlandse problemen."

Ze prees de inzet van de hulpdiensten tijdens de jaarwisseling: "Amsterdam mag trots zijn op haar korps van politie, op haar handhavers, haar brandweer en al die hulpverleners die ook de afgelopen nacht weer wangedrag en intimidatie hebben getrotseerd. Hun professionaliteit, dienstbaarheid en moed zijn bewonderenswaardig", zei Halsema, waarna in de zaal een applaus opging.

Een licht grieperige Halsema verwees nog naar het lied 'Amsterdam' waarmee Maggie MacNeal in 1980 meedeed aan het Eurovisiesongfestival en waarin de zin 'de stad waar alles kan' voorkomt. Dat beeld wil de burgemeester bijstellen: "Begrijp me niet verkeerd: er is heel veel om trots op te zijn. Er is alleen geen reden tot superioriteit." Ze ziet als opdracht voor 2020: "Trots zijn op de prachtige historie van onze stad, zonder zelfgenoegzaam te denken dat dit ons - haar inwoners - bijzonder maakt."