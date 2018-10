Halloween Hoogeveen aangepast

De gemeente Hoogeveen gaat de Halloweenactiviteiten in de stad van aanstaand weekend aanpassen na tientallen bezwaren die zijn binnengekomen bij de gemeente en bij organisator Stichting Centrummanagement.

Veel mensen zijn niet blij met het initiatief en hebben bezwaar aangetekend. De bezwaren komen over het algemeen van christenen, zo meldde de Hoogeveensche Courant woensdag. „Wat naar voren komt, is dat het een heidens feest zou zijn. Maar ook wordt aangekaart dat de activiteiten asielzoekers mogelijk kunnen herinneren aan gruwelijkheden waarmee zij zijn geconfronteerd in hun eigen land”, aldus de krant.

De bezwaren zijn voor de organisatie reden geweest om aanpassingen te doen aan het programma. „Het is nooit onze bedoeling geweest om te choqueren of te kwetsen”, zo liet Daphne van der Wilt, activiteitencoördinator van de Stichting Centrummanagement, woensdag weten.

Heksenkring

Om tegemoet te komen aan de bezwaarmakers worden twee aanpassingen gedaan in het programma. De guillotine die op het pleintje bij de HEMA was ingepland, verhuist naar het spookhuis. „Dit is een afgesloten tent en alleen toegankelijk voor kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar”, zo legt Van der Wilt uit in de krant.

Verder zou op het plein voor de Hoofdstraatkerk vrijdagavond een heksenkring komen. Die wordt verplaatst naar een andere locatie. Van der Wilt: „Om eerlijk te zijn, hadden we daar niet goed over nagedacht.”

Daarnaast krijgen alle medewerkers van het evenement de opdracht om geen fysiek contact te maken met de bezoekers.

Vandalisme

Afgelopen weekend heeft een onbekende vrouw in Hellendoorn verschillende reclameborden van het Avonturenpark Hellendoorn vernield. Dat meldde RTV Oost woensdag.

Het gaat om borden waarop reclame wordt gemaakt voor het Halloweenevenement van het pretpark. Op YouTube is een filmpje te zien waarop de vrouw posters verscheurt. „Bizar en onnodig”, zo reageerde pretparkwoordvoerder René Peul tegenover RTV Oost. „Het zijn geen goedkope reclameborden en ze heeft er meerdere vernield.” Het attractiepark gaat aangifte doen van vandalisme. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is.

Bezwaren

Eerder werd al bekend dat Hellendoorn een Halloweenattractie schrapt na bezwaren uit christelijke hoek. Het gaat om de ”Devils Church”, de kerk van de duivel. „Ik begrijp dat christenen het niet fijn vinden als de duivel wordt genoemd”, zei pretparkwoordvoerder René Peul vorige week tegenover het RD. „Die zone hebben we dan ook verwijderd.”

Peul heeft echter weinig begrip voor de toon van sommige reacties. „Mensen schreven dat we moesten branden in de hel. Die verwensingen vinden we net zo eng en vervelend als gelovigen onze attractie vinden.”