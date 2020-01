Halfjaar cel voor fraude oud-or-voorzitter Nationale Politie

De voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie heeft een halfjaar celstraf gekregen voor fraude. De 58-jarige Frank G. gaf meer dan 3 ton in horecagelegenheden uit op rekening van de politie, stelde de rechtbank in Zwolle donderdag.

G. gebruikte de creditcard van de politie zonder verantwoording af te leggen over uitgaven, organiseerde buitensporige feesten en huurde bekenden in zonder oog te hebben voor belangenverstrengeling. De cor-voorzitter werd in december 2017 ontslagen. Tegen G. was een jaar celstraf geëist.

De voorzitter van de rechtbank uitte bij het uitspreken van het vonnis kritiek op het gebrek aan aansturing, toezicht en controle waarvan bij de vorming van de nationale politie in 2013 sprake zou zijn geweest. „Je kunt de nodige vragen stellen bij het functioneren van de interne controle bij de politie”, aldus de rechter.

G. zette zich destijds ten volle in, maar is daarbij een morele en strafbare grens overschreden. Hij had zich, zeker gezien zijn rol als boegbeeld van de ondernemingsraad, verre moeten houden van fraude en belangenverstrengeling. Ook heeft hij het aanzien en de integriteit van de politie ernstige schade toegebracht, aldus de rechtbank.

Frank G. kwam in de problemen nadat de korpschef onder meer had geweigerd facturen van dure overnachtingen in het Amstel Hotel te betalen. Met een „facturencarrousel” werden de kosten vervolgens onder meer als „adviezen aan de cor politie” ingeboekt en betaald. Ook de vrouw van G. en een zakenpartner werden veroordeeld. Zij kregen werkstraffen van respectievelijk 40 en 80 uur opgelegd.