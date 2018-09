Half jaar cel voor notoire oplichtster

Veelvuldige oplichting en het doen van een valse aangifte van verkrachting levert een 30-jarige vrouw uit Hoofddorp een celstraf op van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De notoire oplichtster ging op verschillende manieren te werk. Ook stal ze de auto en autopapieren van haar broer, zette die op haar naam en verkocht die vervolgens.

Eind 2015 beschuldigde ze een man van verkrachting, die haar onderdak bood in zijn woning in Baarn. Maar de verklaring van de vrouw klopte op meerdere punten niet. De ontkenning van de man werd wel ondersteund met feiten, zo oordeelt de rechtbank in Lelystad.

Verder bezocht de vrouw kapsalons in Laren en Blaricum en huurde ze in Blaricum een woning, allemaal zonder te betalen. Een eigenares van een kapsalon kreeg een trap toen ze de verdachte daarop aansprak. Ook vroeg ze creditcards aan op naam van twee personen en nam daarmee geld op en bestelde er spullen mee. Ook tankte ze zonder te betalen. Volgens de rechtbank was er sprake van list en bedrog. In 2017 was de vrouw al meerdere keren veroordeeld tot taakstraffen.