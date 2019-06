HAK roemt multitalent Martine Bijl

Het multitalent van Marine Bijl kwam keer op keer tot zijn recht in de wijze waarop zij haar reclamepersoonlijkheid wist neer te zetten. Dat stelt groentefabrikant HAK in een reactie op het overlijden van Martine Bijl. "Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar haar echtgenoot, directe familie en vrienden."

Bijl is in twee periodes (1986-2000 en 2006-2013) jarenlang nauw verbonden geweest aan HAK. Ze speelde de hoofdrol in veertig verschillende commercials van het bedrijf. Veel mensen kennen haar wellicht ook van de slogan "U moet de groenten van HAK hebben”. Het bedrijf zegt haar zeer erkentelijk te zijn voor haar bijdrage aan de groei van het merk "en in het verlengde daarvan aan de consumptie van vers verwerkte groenten in Nederland".