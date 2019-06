Dirigent Bernard Haitink stopt definitief. De 90-jarige liet eerder weten een jaar niet te zullen dirigeren, maar houdt het toch helemaal voor gezien. Dat zegt hij in de Volkskrant. De krant loopt woensdag al vooruit op de publicatie van een interview komende vrijdag, de dag voordat Haitink nog eenmaal live dirigerend in zijn geboortestad Amsterdam te bewonderen zal zijn.

"Als ik zeg dat ik een sabbatical neem, dan is dat omdat ik niet wil zeggen: ik houd op. Ik heb geen zin in al die officiële afscheidsdingen, maar het is een feit dat ik niet meer zal dirigeren", verklaart de maestro in de Volkskrant. Dat hij niet van al te veel toeters en bellen houdt, bleek afgelopen voorjaar ook tijdens zijn 90e verjaardag, die in zijn woonplaats Londen wel met een speciaal concert van het London Symphony Orchestra werd gevierd, maar zonder echte feestelijkheden.

Hij heeft de laatste tijd nog volop gewerkt. Hij had al een gevulde agenda, maar viel ook nog bij het Concertgebouworkest in voor de vertrokken chef-dirigent Daniele Gatti. Met het Concertgebouworkest heeft Haitink een lange band. Hij maakte zijn debuut voor dit gezelschap als invaller op 7 november 1956 en was er chef-dirigent van 1961 tot en met 1988. In 1999 kreeg hij van het orkest de titel van eredirigent.

De dirigentenloopbaan van Haitink begon in de jaren vijftig met de dirigentencursus van de Nederlandse Radio Unie, waarna hij al snel chef-dirigent werd van het Radio Filharmonisch Orkest. Voor dit orkest staat hij op 15 juni dus nog een keertje. Hij dirigeert dan Bruckners Zevende symfonie en orkestliederen van Richard Strauss. Zijn concert in Amsterdam van zaterdag is nog niet helemaal het laatste. Hij heeft nog verplichtingen tot en met 6 september in het Zwitserse Luzern. Die dag dirigeert hij werk van Beethoven en Bruckner door de Wiener Philharmoniker. Daarna gaat hij volgens de Volkskrant "Gewoon, leven. En ik ben een verwoed lezer."