Hague Institute Global Justice houdt ermee op

Het The Hague Institute for Global Justice houdt woensdag op te bestaan. In een verklaring op de website staat dat de instantie de afgelopen zeven jaar Den Haag op de kaart heeft gezet als de internationale stad van vrede en justitie. Maar voor de komende jaren ontbreekt de financiële basis.

De organisatie is een samenwerking tussen enkele in Den Haag gevestigde internationale organisaties, en werd opgericht in 2010. Het instituut deed onderzoek en projecten, bracht rapporten uit en organiseerde conferenties, vooral over vrede en veiligheid. Dick Benschop (voorzitter van de raad van toezicht) zegt in de verklaring trots te zijn op wat is gedaan voor de internationale positie van Den Haag.

De Volkskrant schreef woensdag al over de sluiting van het instituut, dat volgens de krant met miljoenen aan belastinggeld is opgezet. Het ministerie van Economische Zaken verleende een eenmalige subsidie van 17,5 miljoen voor aanloop-en exploitatiekosten, op voorwaarde dat het instituut na vijf jaar op eigen benen zou staan. Dat blijkt niet te lukken, bij gebrek aan externe inkomsten, schrijft de krant.