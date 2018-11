Bij invallen in twee huizen in Den Haag zijn twee Hagenaars (46 en 47 jaar) opgepakt. In de woningen vonden agenten ruim drie ton cash, een vuurwapen met munitie, zwaar illegaal vuurwerk en dure horloges.

Ook zijn zeven auto’s in beslag genomen. De mannen zitten vast, op verdenking van betrokkenheid bij witwassen en verboden vuurwapenbezit.

De doorzoekingen en arrestaties waren in woningen aan de Oude Kustlijn in de Haagse wijk Ypenburg.