Hagenaar vast om wapenbezit en nepgoederen

Een 32-jarige man uit Den Haag wordt ervan verdacht dat hij op internet ploertendoders verkocht. De ploertendoder, een gevechtswapen, is in Nederland verboden. In het huis van de verdachte vonden agenten nog meer verboden spullen als tasers, een nepvuurwapen en messen.

Ook werd vervalste merkkleding (onder meer petjes) gevonden, evenals een groot aantal sieraden. De politie denkt dat de sieraden, waaronder ringen en halskettingen, zijn vervalst. Alle goederen zijn in beslag genomen. De verdachte zit niet vast en mag de rechtszaak tegen hem in vrijheid afwachten.