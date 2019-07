Hagenaar vast na invoer 86 kilo crystal meth

De politie heeft een 57-jarige man uit Den Haag aangehouden die wordt verdacht van het invoeren van 86 kilo crystal meth. De douane kwam de partij op het spoor bij een reguliere controle in de havens van Rotterdam. Op de scan was een verdachte ruimte te zien in een container die uit Mexico kwam.

De politie ontdekte dat de drugs waren verstopt in een 5 meter lange schroef van een mengmachine voor veevoer. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 8,6 miljoen euro. De politie sluit niet uit dat er meer mensen worden opgepakt.