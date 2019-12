Hagenaar opgepakt voor mishandeling fotografen

Een 51-jarige Hagenaar is maandagavond opgepakt in verband met de mishandeling van twee fotografen van Nieuwssite Regio15.nl, meldt de politie dinsdag.

De man wordt verdacht van de mishandeling die plaatsvond in de nacht van zondag op maandag, rond 00.30 uur in de Duinstraat in Scheveningen. De fotografen raakten gewond en moesten zich laten behandelen bij de huisarts en in het ziekenhuis.

Politie en het Openbaar Ministerie geven sinds kort hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen professionals met een publieke taak, onder wie (foto)journalisten. Ook worden hogere straffen geëist.