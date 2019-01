Een 25-jarige man uit Den Haag is in het ziekenhuis overleden nadat hij donderdagavond was neergestoken op de Weimarstraat in zijn woonplaats. De politie heeft in verband met de steekpartij een 27-jarige stadsgenoot van het slachtoffer opgepakt.

Agenten vonden het slachtoffer in kritieke toestand op straat. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar later. De verdachte zat vrijdagmiddag nog vast, aldus de politie.