Hagenaar (71) dood, mogelijk na mishandeling

Een 71-jarige Hagenaar is bezweken aan verwondingen die hij maandag vermoedelijk opliep bij een mishandeling in zijn woonplaats. Na een melding van een onwelwording gingen hulpdiensten naar zijn woning aan de Blois van Treslongstraat in het Haagse Geuzenkwartier.

De man werd gereanimeerd en is naar een ziekenhuis gebracht waar hij enige tijd later overleed. Zijn vrouw had agenten verteld dat hij eerder die dag slachtoffer was van een mishandeling. Die zou hebben plaatsgevonden toen hij op de Willem de Zwijgerlaan langs een groepje jongeren liep. Hij werd daar opgevangen door omstanders, waarna hij op eigen kracht naar zijn huis liep.

De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd en is op zoek naar getuigen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.