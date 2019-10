Haga stapt naar Raad van State om besluit Slob

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam maakt bezwaar tegen het besluit van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) om de financiering aan de school per 1 december stop te zetten. Volgens advocaat Wouter Pors wil het bestuur nu via een voorlopige voorziening bij de Raad van State ervoor zorgen dat het besluit wordt geschorst totdat de procedure over de zogenoemde aanwijzing achter de rug is.

Slob gaf de islamitische middelbare school een aanwijzing na een kritisch rapport van de onderwijsinspectie. Dat betekent dat het schoolbestuur moet vertrekken. Het Haga kreeg hiervoor vier weken de tijd en moest een tijdelijke vervanger aanstellen. Dat is echter niet op tijd gebeurd, reden voor de minister om te besluiten dat de financiering per 1 december stopt. Als het bestuur uiterlijk donderdagochtend alsnog de taken overdraagt aan een interim-bestuurder kan het besluit nog worden aangepast.

De school had al bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. Daarover dient nog een rechtszaak. Pors zei niet te weten of het bestuur van plan is de taken over te dragen.