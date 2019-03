Haga Lyceum wil ook naar Den Haag

Het omstreden Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school in Amsterdam, wil ook een vestiging openen in Den Haag. Die zou volgend jaar van start moeten gaan. Burgemeester Pauline Krikke en onderwijswethouder Saskia Bruines van Den Haag zeggen dat ze zich zorgen maken over „antidemocratisch en anti-integratief gedrag”.

Het Cornelius Haga Lyceum valt onder de Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland. Die heeft een aanvraag om een school te mogen openen, ingediend bij de gemeente. De bestuurder van de stichting, Söner Atasoy, en zijn oudere broer Son Tekin zouden banden hebben het de terroristische organisatie Kaukasus Emiraat.

Een andere organisatie, Stichting De Ozonlaag, wil ook een islamitische middelbare school in Den Haag beginnen. Volgens de gemeente hebben de twee stichtingen hetzelfde adres en dezelfde bestuurder. Beide aanvragen zijn niet volledig, omdat het ministerie van Onderwijs geen geld heeft toegezegd, aldus Den Haag.

Volgens Den Haag is er „op dit moment geen sprake” van een Haagse vestiging van het Haga Lyceum. Het is wel mogelijk dat Haagse kinderen ingeschreven staan bij de school in Amsterdam.

De Ozonlaag probeerde in 2017 een islamitisch-hindoeïstische school te beginnen. Die aanvraag werd afgewezen. Den Haag kreeg uiteindelijk gelijk van de Raad van State.