Haga Lyceum wil niet naar tijdelijk gebouw

Het schoolbestuur van het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil geen gebruikmaken van een tijdelijk schoolgebouw dat de gemeente heeft aangeboden. Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) schrijft aan de gemeenteraad dat de stichting achter de middelbare school bezwaar heeft aangetekend. Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) „geeft daarmee de indruk geen gebruik te willen gaan maken van het pand aan de Reinaert de Vosstraat”, aldus Moorman.

De school bevestigt dit op de eigen website: „In tegenstelling tot de beweringen in de door de gemeente Amsterdam verzonden brief, beginnen de lessen gewoon weer in ons eigen vertrouwde gebouw aan de Naritaweg 30.”

Het Haga Lyceum houdt vast aan de eigen uitbreidingsplannen, ondanks problemen met de gemeente, de Onderwijsinspectie en minister Arie Slob, die het schoolbestuur weg wil hebben. Volgens de inspectie verzuimt de school leerlingen „de waarde van democratie en rechtsstaat” bij te brengen. Bestuurders zouden volgens de AIVD banden hebben met mensen die in extremistische kringen verkeren.

Allerlei procedures lopen nog, ook over de nieuwbouwplannen van de enige islamitische middelbare school van het land. In de tussentijd blijft de school in het bestaande pand aan de Naritaweg.

Daar is plaats voor 220 leerlingen. In het aangeboden pand aan de Reinaert de Vosstraat zouden nog eens 500 scholieren passen. Het zou per 2 september beschikbaar zijn. De scholen in de hoofdstad beginnen aanstaande maandag weer.

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft zijn zorgen over de situatie overgebracht aan minister Slob.