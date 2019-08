Haga Lyceum schrapt extra uren Nederlands

Leerlingen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam krijgen voorlopig geen extra Nederlandse les meer. Schoolbestuurder Söner Atasoy zegt dat de school door de slepende huisvestingsproblemen niet genoeg plek meer heeft voor aanvullende uren. „Dat vinden wij erg jammer, want die uren gaven we natuurlijk niet voor niets. Maar er is wel ruimte voor nodig.”

Ook voor extra wiskundelessen zegt de enige islamitische school van Nederland momenteel geen ruimte te hebben. Atasoy benadrukt dat wel aan de wettelijke normen wordt voldaan.

Het Haga Lyceum heeft al jaren uitbreidingsplannen, maar is verwikkeld in een juridische strijd daarover met de gemeente Amsterdam. Voor de korte termijn heeft de school nu de indeling van het huidige gebouw aangepast. „Een chillruimte, een keuken en een soort kantine zijn nu weer klaslokalen”, vertelt Atasoy. Daardoor heeft het lyceum plaats voor meer leerlingen. Exacte aantallen noemt de bestuurder niet.

„Het is een groot woord om dit een oplossing te noemen”, zegt Atasoy. Hij vindt dat de gemeente, maar ook de landelijke overheid zijn school tegenwerkt. „Dat hoort niet in een volwassen democratie.”

Het gemeentebestuur van Amsterdam is de situatie met de nieuwe indeling van het gebouw nog aan het bestuderen, laat een woordvoerster van wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) weten. „Wij zijn nog even aan het kijken wat we hier wel of niet mee moeten.” De gemeente stelde onlangs een leegstaand schoolgebouw beschikbaar aan het Haga Lyceum als tijdelijke locatie. Bestuurder Atasoy zegt dat het te kort voor aanvang van het schooljaar was om daar gebruik van te maken.

Het Cornelius Haga Lyceum hoopt via de Raad van State alsnog af te dwingen dat de nieuwbouwplannen doorgaan. De school, die een wachtlijst heeft, wil als dat lukt doorgroeien tot 950 leerlingen.