Haga Lyceum daagt minister over bekostiging

Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum en het ministerie van Onderwijs treffen elkaar maandag opnieuw in de rechtbank. Inzet van het door de omstreden school aangespannen kort geding in de Haagse rechtbank is de bekostiging. Doordat het aantal leerlingen flink gegroeid is, moesten er meer docenten worden aangenomen, waardoor er dus meer geld nodig is.

Vanuit het ministerie is voor het aantal leerlingen en docenten een vast bedrag afgesproken, maar volgens de advocaat van het lyceum weigert verantwoordelijk minister Arie Slob dat over te maken. „Zowel telefonisch als via mail is het bedrag toegezegd, maar afgelopen week kwam er ineens bericht dat er nog geen beslissing is genomen en dat de minister er nog zes maanden over na mag denken”, aldus advocaat Wouter Pors. Dat zorgt volgens hem echter voor problemen, omdat de docenten hun salaris moeten krijgen.

Het aantal leerlingen is dit schooljaar ruim verdubbeld ten opzichte van de 175 vorig jaar. Het aantal docenten is met twintig personen toegenomen naar 46.

Het Cornelius Haga Lyceum ligt al langere tijd onder vuur en overhoop met het ministerie en de Onderwijsinspectie. De inspectie oordeelde afgelopen zomer hard over de school. Het bestuur brengt de school en de leerlingen schade toe door onder meer op te trekken met mensen die volgens de AIVD in extremistische kringen verkeren, concludeerde de inspectie. Verder zou er een financieel wanbeleid worden gevoerd.