Haga: inspecteurs hebben hier niks te zoeken

Het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam vindt dat bouwinspecteurs van de gemeente niet bevoegd zijn om het schoolgebouw te inspecteren. „Ik heb gezegd dat ze hier niks te zoeken hebben. De bal ligt bij hen, laat ze eerst maar aantonen dat ze gerechtigd zijn om binnen te treden”, zegt schoolbestuurder Söner Atasoy.

De gemeente kondigde een bouwinspectie aan, nadat de school had bekendgemaakt dat het pand aan de Naritaweg anders is ingedeeld om meer leerlingen te kunnen huisvesten. Uit een gesprek met Atasoy constateert de gemeente dat hij geen toegang wil verlenen.

De directeur legt het anders uit. Hij zegt dat hij eerst een juridische onderbouwing wil zien. „Ik ben rechtsstatelijk ingesteld. Als ik zie dat er wettelijke redenen zijn waarom ze wel naar binnen mogen, dan mogen ze binnenkomen.”

Amsterdam wijst erop dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van gebouwen en dat inspecties daarbij horen. „Het is belangrijk dat het gebouw zelf veilig is en dat de nood- en hulpdiensten bij bijvoorbeeld brand de weg weten te vinden in het gebouw.” De gemeente stelt de Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs op de hoogte van de gang van zaken en denkt na over volgende stappen, laat een woordvoerster weten.

„Dit heeft niets te maken met de veiligheid van onze kinderen”, reageert Atasoy. Hij zegt niet te vertrouwen op de onafhankelijkheid van de toezichthouders en ziet de bouwinspectie als een manier om zijn school dwars te zitten. „Er is niets verbouwd. Er zijn alleen enkele ruimten die eerst klaslokalen waren en daarna andere functies hebben gekregen, bijvoorbeeld als kantine of chillruimte, weer terugveranderd in lokalen”, aldus de bestuurder van het Haga Lyceum.