Haga en gemeente steggelen over aannemer

De gemeente Amsterdam en het Cornelius Haga Lyceum zijn het oneens over wie extra klaslokalen bij de school moet bouwen. Volgens de gemeente lukt het niet om de extra huisvesting op tijd te realiseren omdat het Haga Lyceum de aannemer tegenwerkt. Donderdag dient een spoedprocedure over de bouwaanvraag van de school.

Het Cornelius Haga Lyceum zegt dat het zelf al een aannemer in de arm had genomen, maar dat de gemeente daarna ook een aannemer had ingeschakeld. Volgens verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman was het schoolbestuur op de hoogte gesteld van de komst van de aannemer. „Desondanks is de door de gemeente gecontracteerde aannemer deze week herhaaldelijk (fysiek) gehinderd door het schoolbestuur in zijn voorbereidende werk om de schoollokalen te laten plaatsen”, schrijft ze in een brief.

Directeur-bestuurder Söner Atasoy bestempelt het als „onzin” dat de aannemer is tegengewerkt. „Dat is absoluut niet waar. De gemeente wist dat we al een aannemer hadden. We vinden het onbegrijpelijk dat ze een andere aannemer hebben ingeschakeld.”