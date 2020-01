Hackers vielen ook Gelderland aan via Citrix

Ook de provincie Gelderland is aangevallen via thuiswerksysteem Citrix. Hackers hebben de afgelopen tijd honderden keren geprobeerd om binnen te dringen in de interne systemen, maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerster van de provincie naar aanleiding van een bericht van Omroep Gelderland.

Eerder meldden de gemeente Zutphen en het Medisch Centrum Leeuwarden dat er bij hen hackpogingen waren gedaan.

Honderden Nederlandse bedrijven, overheden, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en andere organisaties gebruiken Citrix. Hun werknemers kunnen via de systemen van afstand werken. In december ontdekte Citrix dat er een groot gat in de beveiliging zat. Begin januari hadden hackers een manier gevonden om het gat te misbruiken en toegang te krijgen tot systemen van gebruikers.