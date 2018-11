Hackers breken in bij 30.000 RTL-accounts

Hackers hebben via eerder gelekte wachtwoorden toegang gekregen tot ruim 30.000 RTL-accounts. Daarbij hebben ze privégegevens van gebruikers bemachtigd. RTL Nieuws meldt dat in meerdere gevallen volledige namen en woonadressen in handen van hackers zijn gekomen. Er zijn geen betalingsgegevens gestolen, meldt RTL.

De hackers konden toegang krijgen tot privégegevens van gebruikers van RTL-diensten als Videoland, Buienradar en RTL Nieuws. Ze gebruikten e-mailadressen en wachtwoorden die zij bij eerdere hacks bij onder meer bij LinkedIn, Dropbox en eBay hadden buitgemaakt. Omdat veel mensen nog steeds gebruikmaken van die eerder gelekte inloggegevens, kregen de hackers toegang tot de RTL-accounts.

RTL was onvoldoende beschermd tegen deze hacks. Het mediabedrijf heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en alle getroffen gebruikers op de hoogte gesteld.