'Hacker valt Nederlandse Twitter-accounts aan'

Een hacker heeft dinsdagavond een aanval uitgevoerd op geverifieerde Nederlandse Twitter-accounts. Dat meldt RTL-techjournalist Daniel Verlaan van op Twitter. "Hij stuurt uit naam van reeds gehackte verified Twitter-accounts mensen een DM die leidt naar inst-agram[.]com. Daar worden je inloggegevens buitgemaakt. Al best een aantal grote accounts zijn slachtoffer."

Verlaan noemt bij zijn waarschuwing geen namen van mogelijke slachtoffers. Wel brengt hij tweestapsverificatie onder de aandacht van zijn volgers. "De hacker zou via deze aanval dan geen toegang krijgen tot de accounts als dit was ingeschakeld. En als je toch bezig bent: lees even het deel over phishing!"

Saskia Noort laat via de account van de band van haar dochter weten gehackt te zijn. Ook tenniscoach Raemon Sluiter lijkt het slachtoffer van de hacker te zijn geworden. Talloze BN'ers waarschuwen hun volgers om verdachte DM-berichten niet te openen en niet door te klikken op linkjes die op deze manier door andere bekende mensen worden gedeeld.