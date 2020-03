Haarlemmermeer wil zonneakker naast landingsbaan Schiphol

De gemeente Haarlemmermeer wil een veld rondom de landingsbanen bij Schiphol vol leggen met zonnepanelen, laat het college van burgemeester en wethouders weten. Wethouder Jurgen Nobel (energietransitie) noemt het „een logische keuze, waar ik veel van verwacht”.

De gemeente wil door het aanleggen van zogeheten zonneakkers op een grootschalige manier invulling geven aan de energietransitie. Volgens een woordvoerder werd ook overwogen om zonneakkers aan te leggen bij de snelwegen A4 en A5. „Uiteindelijk hebben we toch gekozen voor het gebied rond de landingsbanen van Schiphol, mede omdat daar verder weinig anders mogelijk is, bijvoorbeeld qua woningbouw of bedrijventerreinen.”

Haarlemmermeer wil behalve de zonneakkers ook veel zonnepanelen plaatsen op daken, parkeerterreinen en in wegbermen. „Maar we willen ook dat de kwaliteit van het landschap blijft zoals die is of zelfs versterkt wordt op bepaalde plekken”, aldus de gemeente.

Een zonneakker in het gebied, dat zo’n 1000 hectare telt, kan volgens de gemeente in 2050 een terawattuur elektriciteit per jaar opwekken. Dat zou genoeg zijn voor de gehele toekomstige elektriciteitsbehoefte van huishoudens, bedrijven en vervoer in de hele gemeente Haarlemmer, inclusief de luchthaven Schiphol.