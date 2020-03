Haarlemmer verdacht van doodslaan 83-jarige man

Een toevallige ontmoeting in de lift zou een 83-jarige man fataal zijn geworden. De 57-jarige Marcel J. uit Haarlem heeft volgens het Openbaar Ministerie de hoogbejaarde „meerdere malen tegen het hoofd hebben gestompt en geslagen”, waardoor de oude man later overleed. Het OM verdenkt J. van doodslag, zei de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Haarlem tijdens een voorbereidende zitting.

De ontmoeting in de lift vond plaats op 22 december vorig jaar. J. heeft verklaard dat de oude man boos was en hem een klap gaf, waarop de Haarlemmer terugsloeg. Het OM zegt echter dat er vaker is ingeslagen op de man, die een week later aan hersenletsel bezweek. Hij heeft nog wel een verklaring kunnen afleggen aan de politie.

De bejaarde man had in de flat aan de Brusselstraat een vriend bezocht, met wie hij ruzie had gekregen. Hij zou „geagiteerd” zijn geweest toen hij J., die in dezelfde flat woont, in de lift ontmoette.

Naar J. loopt nog een psychiatrisch onderzoek. De zaak gaat verder op 26 mei, eveneens tijdens een niet-inhoudelijke zitting.