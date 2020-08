Haarlem onderzoekt ‘verkeerde uitvaart moslim’

De begrafenis vrijdag van een man in Haarlem heeft tot commotie geleid. Er hebben zich mensen gemeld die aangeven dat hij moslim was en dat ze teleurgesteld zijn dat de uitvaart niet volgens islamitische rituelen heeft plaatsgevonden, meldt de gemeente. Burgemeester Jos Wienen heeft daarom besloten onderzoek te doen naar de voorbereiding van de uitvaart, die in opdracht was van de gemeente.

De gemeente ging erover omdat geen directe nabestaanden bekend waren. De man werd op de algemene begraafplaats van de gemeente begraven. Dat gebeurde in samenwerking met de organisatie Stem in de Stad Haarlem, die zich inzet voor Haarlemmers die het moeilijk hebben. De man was bekend bij deze organisatie.

De burgemeester heeft nu met de Islamitische Raad Haarlem afgesproken verder in gesprek te gaan. Hij betreurt de commotie, maar hecht ook waarde aan nader onderzoek voordat conclusies worden getrokken. De gemeente benadrukt dat Stem in de Stad handelde in opdracht van de gemeente.