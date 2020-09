Haaksbergen schroeft coronatoezicht op

$lead

De Twentse gemeente Haaksbergen gaat het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen de komende tijd stevig opschroeven. Ook worden er sneller bekeuringen uitgedeeld. Haaksbergen krijgt daarvoor tijdelijk extra handhavers via de Veiligheidsregio Twente. Dat is nodig omdat het aantal besmettingen in de gemeente de laatste week „zorgwekkend” is gestegen en ver boven dat van andere Twentse gemeenten ligt, zei burgemeester Rob Welten vrijdagmiddag.

Het aantal besmettingen in Haaksbergen is sinds 16 september meer dan verdubbeld tot 149 gevallen. Met name de laatste dagen stijgt het aantal snel. „Haaksbergen staat ineens bovenaan de landelijke lijstjes”, aldus Welten. Volgens hem is er tot nu toe geen duidelijke verklaring gevonden voor de plotselinge stijging. „Het is ons overkomen met de opstart van de scholen en het verenigingsleven na de vakantie.”

Welten stelde vrijdag vast dat alle inwoners van Haaksbergen de coronaregels beter moeten naleven. De gemeente heeft vertegenwoordigers van kerken, scholen, horeca, zorg, sport en cultuur bij elkaar geroepen om gezamenlijk uit te dragen dat er „echt een schepje bovenop” moet. Veel sectoren nemen het komende weekeinde al eigen maatregelen. Scholen hebben groepsreizen doorgestreept.

„Voor Haaksbergen is het nu code oranje, terwijl dat voor de rest van Twente nog niet geldt. We moeten er alles aan doen om weer op of onder het gemiddelde aantal coronabesmettingen te komen”, aldus Welten.