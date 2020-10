Haagse ziekenhuizen leggen niet-acute zorg bijna helemaal stil

Het aantal opgenomen coronapatiënten stijgt zo snel dat de ziekenhuisgroep HMC vrijwel alle niet-acute zorg in Den Haag en omstreken voorlopig stillegt. De medewerkers zijn nodig om op andere plekken bij te springen. De ziekenhuisgroep spreekt van „een ingrijpend besluit” en „een urgente situatie”

Onder Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vallen de ziekenhuizen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam. De operatiekamer en verpleegafdelingen in het Bronovo gaan dit weekeinde dicht. Bovendien stoppen de niet-spoedeisende ingrepen in Antoniushove, de zogenoemde electieve zorg. „Wij schalen hiermee in totaal 80 tot 90 procent van onze electieve zorg af”, verklaart bestuursvoorzitter Ingrid Wolf van HMC.

De acute zorg in de ziekenhuizen, waaronder de behandeling van kankerpatiënten, gaat door, benadrukt HMC.

Het HagaZiekenhuis in Den Haag, dat niet onder HMC valt, heeft nog geen maatregelen aangekondigd om het stijgende aantal coronapatiënten het hoofd te kunnen bieden.