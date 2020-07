Haagse wijken paar uur zonder stroom door storing

Een deel van Den Haag heeft dinsdag ruim twee uur zonder stroom gezeten. Door een kleine brand in een hoofdverdeelstation aan de Sleepnetstraat hadden een kleine 10.000 huishoudens in Scheveningen, Duindorp en het Statenkwartier geen elektriciteit. Monteurs van Stedin slaagden er even voor het middaguur in om de stroomvoorziening te herstellen. „Alle klanten hebben weer stroom”, aldus het energiebedrijf.

Door de storing, die dinsdag omstreeks 09.30 uur begon, reed ook een aantal trams niet of ze werden omgeleid. Station Den Haag Centraal was volgens openbaarvervoerbedrijf HTM met de tram tijdens de storing niet bereikbaar.