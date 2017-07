Haagse vrouw van 85 dood door misdrijf

De 85-jarige vrouw die vrijdag in een woning aan de Louis Davidsstraat in Den Haag levenloos werd gevonden, is door een misdrijf omgekomen. Het gaat volgens de politie om de bewoonster van het pand.

Agenten troffen na een melding het slachtoffer in de woning aan. Omdat de politie de vrouw onder verdachte omstandigheden aantrof, werd een onderzoek ingesteld. Uit sectie en onderzoek is gebleken dat de vrouw door een misdrijf is overleden, aldus de politie op zondag. Het rechercheonderzoek is nog in volle gang.