Haagse stukken over vreugdevuren gepubliceerd

De gemeente Den Haag heeft donderdag ongeveer 1800 documenten over de jaarlijkse vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp openbaar gemaakt. Het gaat niet alleen om officiële verslagen en afspraken, maar ook om apps en sms'jes tussen ambtenaren en om foto's en filmpjes van gemeente, politie, brandweer en omstanders. De stukken worden ook gedeeld met de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De meeste documenten zijn van de afgelopen jaren, maar er zit ook informatie bij die teruggaat tot begin jaren negentig.

De OVV doet onderzoek naar de vonkenregen die bij de afgelopen jaarwisseling over het oude dorp van Scheveningen trok. Brandende snippers van het vreugdevuur veroorzaakten daar veel schade.

Den Haag bracht vorige maand afspraken met de bouwers van de vreugdevuren naar buiten. Het ging bijvoorbeeld over de hoogte en de breedte van de stapels en over veiligheidscontroles vooraf. Dat convenant gold voor de jaarwisseling van 2016 naar 2017. In de jaren erna zouden aanvullende afspraken gemaakt zijn, maar dat is door bouwers tegengesproken. De vuurstapel op het strand van Scheveningen was volgens de gemeente meters hoger dan afgesproken.