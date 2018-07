‘Haagse steker’ Malek F. bij eerste zitting

In de extra beveiligde rechtszaal van de rechtbank op Schiphol is maandag de eerste inleidende zitting tegen de 32-jarige Malek F. begonnen. Hij wordt ervan verdacht dat hij op 5 mei op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag op willekeurige mensen heeft ingestoken, met drie gewonden als gevolg. F. is ter zitting verschenen.

F., afkomstig uit Syrië, stond voor het incident bekend als verward persoon. Hij heeft een aantal weken in ggz-kliniek Parnassia verbleven. Het Openbaar Ministerie wil dat hij wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt F. van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, al dan niet met terroristisch oogmerk, en bedreiging met zware mishandeling. Twee maanden voor het steekincident ontving de politie een anonieme melding dat F. terroristische plannen zou hebben. Na de steekpartij schakelde de politie F. uit door hem neer te schieten. Hij riep toen „Allahu akbar”. Maandag zei de officier van justitie dat F. heeft verklaard dat hij destijds hoopte dat de politie hem zou doodschieten.