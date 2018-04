De shishalounge in Den Haag waar op 8 april een dodelijke schietpartij was, blijft nog drie maanden gesloten. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke besloten. De horecagelegenheid was sinds de fatale gebeurtenis al niet meer open.

De schietpartij in de shishalounge aan de Laan van Meerdervoort kostte een zeventienjarige Hagenaar het leven. Aan het schietincident zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Een negentienjarige man uit Rotterdam is aangehouden als verdachte.